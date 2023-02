Harley Quinn, nuove anticipazioni sulla stagione 4: 'Esplorerà maggiormente Ivy'

Come ben sapete, lo scorso settembre Harley Quinn è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione e Sarah Peters (Workaholics, Master of None, Nathan For You), che ha scritto per lo show sin dalla prima stagione, è stata nominata produttrice esecutiva e showrunner.

In occasione dell'uscita del nuovo speciale "Harley Quinn e Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special", Patrick Schumacker e Justin Halpern, che lasceranno la serie madre per dedicarsi agli spin-off dello show, hanno parlato con Variety della prossima stagione.

"Sarah scrive Ivy come nessun altro, e la quarta stagione esplorerà Ivy ancora di più", ha anticipato Schumacker. "C'è il suo nuovo ruolo con la Legion of Doom. C'è qualcosa verso cui Justin e io non saremmo andati immediatamente - sto cercando di non rovinare nulla - ma ha fatto un lavoro straordinario. Ovviamente, lo spettacolo ha tratto grandi benefici da così tante diverse prospettive femminili tra gli sceneggiatori, e Sarah è sempre stata fondamentale. Ha scritto alcuni degli episodi più memorabili. È lei che ha portato Catwoman all'ovile, è lei che ha scritto il finale della seconda stagione, l'episodio di addio al nubilato su Themyscira, la nostra premiere della terza stagione. La sua comprensione di Ivy e le sue idee sono cose a cui certamente non penseremmo mai, e sono davvero entusiasta che le persone possano vederlo".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Harley Quinn proseguirà sotto il marchio DC Studios.