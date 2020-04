Harley Quinn: nel nuovo episodio anche Barbara Gordon e uno storico nemico di Batman

Grazie all'impegno e alla creatività di Kaley Cuoco, la serie di animazione su Harley Quinn è tornata con un inizio stagione che non ha risparmiato colpi di scena.

Il secondo episodio è ambientato in uno strambo campus universitario gestito dall'Enigmista, che sfodera sin da subito le sue manie di protagonismo prosciugando l'energia elettrica di Gotham per i propri scopi. A combatterlo arriva il team di Harley, composto anche da Poison Ivy e Clayface.

Anche Barbara Gordon si propone di aiutarli, da fan sfegatata di Batman, ma è troppo inesperta e la sua richiesta non viene presa in considerazione. Peccato che Harley e i suoi siano facili prede dell'Enigmista, che dopo averli sconfitti li mette a correre come dei criceti all'interno di alcune ruote, utili per produrre energia.

È allora che arriva Barbara Gordon a salvare la situazione, e per l'occasione si palesa con un cappuccio e il volto coperto. Sebbene non riesca a sparare e colpire il nemico, alla fine ha la meglio su di lui lanciandogli direttamente la pistola, e facendolo andare a sbattere contro una centralina elettrica. Nel finale sarà Harley a costringerlo a produrre energia correndo. Negli ultimi secondi vediamo Harley seduta sul divano insieme a Poison Ivy. Le due parlano di Barbara e si chiedono quando supererà la sua cotta per Batman: "Non lo so, forse abbiamo risvegliato qualcosa in lei", afferma Harley. In effetti ha ragione, perché vediamo la figlia di Gordon intenta a vestirsi di tutto punto, per poi uscire dalla finestra a caccia di criminali: è infatti diventata Batgirl.

Nel primo episodio abbiamo invece scoperto la sorte di Batman, dopo la devastazione vista nel finale della prima stagione. Gli sceneggiatori hanno parlato inoltre della morte del Pinguino, ucciso dalla stessa protagonista.