Harley Quinn: il nuovo dietro le quinte svela la risata del Joker di Alan Tudyk

Dopo lo scatenato trailer ufficiale mostrato in occasione del Comic-Con, DC Universe ha pubblicato un nuovo sguardo all'attesa serie animata che vedrà Kaley Cuoco nei panni di Harley Quinn.

Oltre a portarci nel dietro le quinte dello show, il filmato che potete trovare all'interno della notizia offre un nuovo sguardo al Joker di Alan Tudyk con un piccolo assaggio dell'iconica risata del Clown Principe.

In attesa di vedere il personaggio su grande schermo grazie al Joker diretto da Todd Phillips, in cui sarà interpretato da Joaquin Phoenix, Alan Tudyk sembra essersi calato perfettamente nel ruolo e potrebbe non far sentire ai fan la mancanza di Mark Hamill. Nel cast vocale dello show troveremo anche Lake Bell, Rahul Lili e JB Smoove e Giancarlo Esposito.

La data di uscita di Harley Quinn è al momento è ancora prevista per un generico autunno 2019 su DC Universe, il servizio streaming lanciato nel 2018 che ha dato vita anche a Titans, Doom Patrol e Swamp Thing ma che non è disponibile in Italia (vedi: recensione di Titans)

Al momento non è ancora chiaro se la serie arriverà anche in Italia, ma facciamo presente che le prime due stagioni di Titans (la seconda in arrivo a settembre) sono state acquistate da Netflix. Nel frattempo vi ricordiamo che nella serie sarà presente anche Catwoman.