Harley Quinn: online le prime entusiastiche reazioni alla nuova serie animata DC Universe

Al momento non è ancora chiaro se la serie animata su Harley Quinn arriverà anche in Italia, ma facciamo presente che le prime due stagioni di Titans (la seconda in arrivo a settembre) sono state acquistate da Netflix. Non ci resta quindi che attendere impazienti il 29 novembre prossimo.

Quella della serie animata, tuttavia, non è stata l'unica Harley Quinn a catturare l'attenzione del pubblico al New York Comic Con di quest'anno; Il cast di Birds of Prey , infatti, è comparso a sorpresa nel corso del panel DC Comics, quindi erano presenti Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez ed Ella Jay Basco, che hanno scattato foto con i fan durante l'evento cosplay di Birds of Prey e firmato autografi ai fortunati presenti.

In seguito alla sua proiezione in anteprima nel corso dell'ultimo New York Comic Con, sono già emersi in rete i primi commenti circa Harley Quinn , la nuova serie animata prodotta da Warner e DC per il servizio streaming DC Universe.

Just saw the pilot of #HarleyQuinn on @thedcuniverse, and it’s unbelievable. The crowd at MSG was literally screaming with laughter. November 29th suddenly feels too far away! #Puddin #YesMyHairIsPinkAndBlue pic.twitter.com/MDUTXxnL8p — Nerdy Nightly (@NerdyNightly) October 6, 2019

Just finished screening DC Universe’s new adult-centric “HARLEY QUINN” animated series’ first episode and... goddamn it was fucking fresh! I loved it!

This is truly the Harley Quinn we need and deserve#HarleyQuinn #DCUNIVERSE #DCUHarleyQuinn #KaleyCuoco #NYCC #NYCC2019 #NYCC19 pic.twitter.com/j295KYQgq4 — Rama's Screen @ NYCC (@RamasScreen) October 6, 2019

Not gonna lie, from what I just saw at the #HarleyQuinn panel at #NYCC #WBNYCC this show is gonna be bombass — Linda Maleh (@ljmaleh) October 6, 2019