Harley Quinn e Poison Ivy calcano una nave a forma di pene in questo surreale poster

Max ha diffuso in rete il poster ufficiale della Stagione 4 di Harley Quinn, serie d'animazione dedicata al celebre personaggio dei fumetti di Batman creato appositamente per Batman: The Animated Series e poi portato al cinema in live-action da Margot Robbie. Kaley Cuoco presta ancora la voce alla versione animata qui ritratta con Poison Ivy.

Il poster mostra Harley Quinn (Kaley Cuoco), Poison Ivy (Lake Bell) e la loro variegata ciurma su un'astronave "SpaceLex" dalla forma molto particolare (e decisamente ammiccante), con la tagline "Not Your Average Joyride". Harley è diventata un successo da quando ha debuttato nel 2019, ottenendo di volta in volta il rinnovo e anche il recente Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special.

Sarah Peters, che ha già scritto per Harley Quinn ed è stata produttrice consulente, sarà la showrunner della quarta stagione, mentre i creatori della serie Patrick Schumacker e Justin Halpern faranno un passo indietro da quel ruolo.

"Sarah scrive Ivy come nessun altro e la quarta stagione esplorerà Ivy più di quanto abbiamo fatto", ha detto Schumacker a Variety a proposito della quarta stagione di Harley Quinn. "C'è il suo nuovo ruolo con la Legione del Destino. C'è qualcosa verso cui io e Justin non ci saremmo immediatamente orientati - sto cercando di non spoilerare nulla - ma lei ha fatto un lavoro straordinario. Ovviamente, la serie ha tratto grande beneficio da tante prospettive femminili diverse tra gli sceneggiatori, e Sarah è sempre stata molto importante. Ha scritto alcuni degli episodi più memorabili. È lei che ha introdotto Catwoman nell'ovile, è lei che ha scritto il finale della seconda stagione in cui Harley e Ivy si allontanano in auto dal previsto matrimonio di Ivy [con l'Aquilone], l'episodio dell'addio al nubilato su Themyscira, la prima della terza stagione. La sua comprensione di Ivy e le sue idee sono cose che certamente non avremmo mai pensato, e sono davvero entusiasta che la gente possa vederle".

Negli ultimi anni è stato confermato che il team di Harley Quinn sta sviluppando una serie spinoff, incentrata sul personaggio di Kite Man (Matt Oberg). La serie ha per il momento il titolo di Kite Man: Hell Yeah!

La Stagione 4 di Harley Quinn debutterà il 27 luglio su Max.