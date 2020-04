Harley Quinn punta al trono di Gotham nel nuovo trailer della serie animata

Arriverà sulla piattaforma streaming DC Universe il prossimo 24 aprile il quarto e attesissimo episodio della seconda stagione di Harley Quinn, di cui il servizio di regala adesso un primo promo ufficiale dove vediamo la folle Regina del Crimine doppiata da Kaley Cuoco provare a conquistare l'intera Gotham.

Dopo gli eventi conclusivi della prima stagione e il caos scatenatosi nella metropoli a causa del dilagare di ogni criminale e della scomparsa temporanea di Batman, Harley Quinn si convince del fatto di poter conquistare il potere e il trono della criminalità della città, che attualmente non conosce padroni. Harley dice proprio che "la parte migliore del vivere in una landa apocalittica è che non c'è nessuno al comando", il che significa libertà di scatenare pazzia e piani strategici per salirci, al comando.



Nel mentre, comunque, sembra proprio che Harley Quinn aiuterà anche Mr. Freeze a trovare una cura per la moglie e la propria condizione. Dopo Pinguino e l'Enigmista, è dunque il turno di un altro grande villain dei fumetti, e chissà se rimarrà un alleato della protagonista o farà la fine degli altri due.



Harley Quinn 2x04 approderà su DC Universe il prossimo 24 aprile 2020. Vi lasciamo all'approfondimento sul destino di Batman nella serie e all'arrivo di Barbara Gordon.