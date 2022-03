Harley Quinn, quando uscirà la terza stagione? Appare una prima conferma!

La terza stagione della serie animata DC, Harley Quinn, non ha ancora una data d'uscita ufficializzata ma nuovi aggiornamenti in merito potrebbero confermare che il progetto potrebbe concretizzarsi nel corso del 2022. Ricordiamo che la serie è ancora inedita in Italia mentre negli USA è disponibile su HBO Max.

Secondo un nuovo report di TVLine, la serie è 'sulla buona strada per sbarcare su HBO Max quest'anno'. Il primo sguardo a Harley Quinn 3 i fan hanno potuto darlo al DC FanDome dello scorso autunno, con un video animato ancora incompleto che l'account Twitter ufficiale di Harley Quinn ha definito scherzosamente come 'splendide pagine di libri da colorare'.



Lo showrunner Patrick Schumacker ha condiviso anche del materiale sulla serie nel corso della produzione, per aumentare l'hype degli spettatori.

Justin Halpern aveva parlato del rapporto tra Harley e Poison Ivy:"Quando stavamo parlando di dove potesse andare una terza stagione, la prima cosa che entrambi abbiamo detto è stata 'Non vogliamo fare una terza stagione in cui sembri che la posta in gioco sia se Harley e Ivy stanno insieme'; è molto più interessante fare uno show su come si relazionano personalità molto diverse come le loro. E quali sono le cose divertenti che possono venirne fuori? Quali sono le influenze esterne che possono rendere difficile il loro rapporto ma senza la posta in gioco dicendo 'Hanno intenzione di lasciarsi?' quindi sì, se ci sarà una terza stagione e spero ci sarà, la posta in gioco non sarà 'Harley e Ivy stanno insieme?'".



La voce di Harley Quinn è di Kaley Cuoco, star di The Big Bang Theory.