Harley Quinn rinnovata per una terza stagione: l'euforica reaction di Kaley Cuoco

Dopo tanta attesa e sofferenza, HBO Max ha infine deciso di rinnovare per una terza stagione la portentosa seria animata dedicata ad Harley Quinn, prima DC Universe, e alla notizia del rinnovo la doppiatrice originale della protagonista, Kaley Cuoco, ha condiviso via Instagram un suo personalissimo messaggio.

L'immagine di Harley che bacia Poison Ivy, con cui ha un rapporto scostante e in evoluzione, la Cuoco ha scritto: "Chi è pronto per nuovi episodi di Harley Quinn!", mostrando ovviamente tutta la sua felicità per il rinnovo proprio nell'immagine.



Dopo molti episodi di esplorazione e discussione dei loro sentimenti durante la seconda stagione, la storia d'amore tra Harley Quinn e Poison Ivy si protrarrà anche nella terza stagione: durante una recente intervista con i produttori esecutivi e showrunner della serie Justin Halpern e Patrick Shumacker, SyFy Wire ha chiesto se è a questo punto sia giusto identificare il duo come una coppia vera e propria, e la risposta è stata:

"Sì. Sì, assolutamente. La terza stagione non è stata ancora ufficializzata ma se saremo abbastanza fortunati da avere luce verde e procedere con i nuovi episodi, allora sicuramente non torneremo indietro. Sono e saranno una coppia al cento per cento".



Felici del rinnovo di Harley Quinn? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.