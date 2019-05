Harley Quinn: rivelata la data di uscita della serie animata DC Universe! Ecco il poster

Kaley Cuoco ha pubblicato su Instagram un nuovo poster ufficiale di Harley Quinn, attesa serie animata in arrivo su DC Universe in cui l'attrice darà la voce proprio alla protagonista.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, il poster ha finalmente rivelato il periodo di uscita ufficiale: autunno 2019. Mancano quindi solo pochi mesi al debutto ufficiale dello show sul servizio streaming di casa DC - ricordiamo che al momento, esclusa Titans, non si hanno notizie sulla distribuzione italiana dei prodotti DC Universe.

Tra i personaggi della serie saranno presenti anche il Joker, doppiato per l'occasione da Alan Tudyk, Posion Ivy e Spaventapasseri, insomma un bell'arsenale di storici nemici del Cavaliere Oscuro. Nel cast vocale troveremo, tra gli altri, anche Lake Bell, Rahul Lili e JB Smoove. Qui potete dare una prima occhiata al Joker di Tudyk.

Dopo il grande successo riscontrato dal personaggio in Suicide Squad, la Harley Quinn di Margot Robbie sarà la protagonista del film tutto al femminile intitolato Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. La robbie tornerà anche nel sequel/reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn.

Cosa vi aspettate dalla serie animata su Harley Quinn? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.