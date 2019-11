Harley Quinn è più scatenata che mai nel trailer della serie animata

DC Universe ha rilasciato un nuovo trailer di Harley Quinn, la serie animata che debutterà il prossimo 26 novembre e che vede Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, nei panni (o meglio nella voce) della protagonista, interpretata invece al cinema (in Suicide Squad e nell'imminente reboot) da Margot Robbie.

Il trailer mostra il percorso della scatenata villain nel mondo del crimine, dalla rottura col Joker alla decisione di "mettersi in proprio". "Se volessi mettere su una gang" dice Harley Quinn, "sceglierei un gruppo di bastardi in cui non crede nessuno". Ed è proprio quello che fa. Più avanti, infatti, afferma soddisfatta: "Non ho semplicemente formato una banda di bad guys, ma ho radunato i peggiori!"

Il trailer va avanti mostrando le peripezie di Harley e dei suoi scagnozzi sulle note di Think di Aretha Franklin. "Questo show è completamente fuori controllo" ha raccontato un'elettrizzata Kaley Cuoco in un recente video promozionale. "Harley Quinn è un personaggio esplosivo, ed è completamente fuori di testa."

Justin Halpern, produttore esecutivo della serie, ha dichiarato che "Kaley ha davvero abbracciato l'idea di dare alla sua performance il massimo grado di follia possibile, e poi vedere esattamente dove questo la conduceva. Questa è una serie con supercriminali e supereroi, quindi deve avere battaglie fantastiche, combattimenti folli, esplosioni..."

Le prime reazioni su Harley Quinn sono entusiastiche, e i produttori autorizzano gli spoiler, per cui vanno lette con cautela da chi vorrebbe invece evitarli.

Il cast di Harley Quinn include tra gli altri anche Lake Bell nei panni di Poison Ivy, Rahul Kohli nei panni di Scarecrow, Sanaa Lathan nel ruolo di Catwoman, Diedrich Bader nei panni di Batman, Tony Hale nei panni di Doctor Psycho, Chris Meloni nel ruolo del commissario Gordon, Ron Funches nei panni di King Shark, Jim Rash nel ruolo dell'enigmista e Jacob Tremblay in quello di Robin. Sono annunciati anche Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Natalie Morales (Bojack Horseman), in ruoli al momento non ancora rivelati.