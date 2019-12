Harley Quinn scopre la Batcaverna nel promo del sesto episodio della serie animata

Continua l'uscita settimanale americana della serie animata dedicata ad Harley Quinn, prodotta e distribuita dalla DC Universe e doppiata da Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), di cui la piattaforma ha pubblicato in queste ultime ore il promo del sesto episodio, dove a quanto pare la villain scoprirà la Batacaverna di Batman.

La vediamo proprio entrare in quella che sembra una grotta con aria stupita, senza avere il tempo di capire dove sia finita prima di precipitare in una burrone e restare appena per gli short in spandex su di un'estremità rocciosa, in un'incidente tanto sexy per qualcuno quanto fastidioso, essendo Harley Quinn all'interno della Batcaverna e incappando proprio nel suo abitante, Batman.



Al che la Regina del Crimine di Gotham chiede aiuto al Cavaliere Oscuro, che però si preoccupata del fatto che Harley abbia scoperto il suo nascondiglio, domandandogli: "Dammi un solo buon motivo per lasciarti andare?". Lei risponde: "Siamo entrambi dei cazzutissimi personaggi che stanno bene in spandex?", ma ovviamente è la risposta sbagliata.



Harley Quinn 1x06 approderà su DC Universe la prossima settimana. Non si conosce ancora una piattaforma d'arrivo italiana, che potrebbe essere Amazon o Netflix. La serie animata DC sta comunque ricevendo recensioni positive oltreoceano. Speriamo di vederla presto anche in Italia.