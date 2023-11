Harley Quinn, la serie animata per adulti rinnovata per una quinta stagione

Una buona notizia per tutti i fan di Harley Quinn: la serie TV per adulti dedicata all'antieroina dei fumetti DC è stata rinnovata per una quinta stagione! Chissà cosa ci aspetta ancora da Harley Quinn e Poison Ivy dopo aver visto di tutto negli episodi della serie animata!

Il trailer della quarta stagione di Harley Quinn ha saputo anticipare una stagione scoppiettante, tra sesso e crimine, esplorando più a fondo il personaggio di Poison Ivy e portando in pochissimo tempo al rinnovo: "Il talentuoso team di Harley Quinn è riuscito ancora una volta a realizzare una stagione che si basa su tutto ciò che è accaduto prima, pur rimanendo fresca e creativa - ha affermato Suzanna Makkos, vicepresidente esecutivo di Harley Quinn e dell’animazione per adulti presso Max e Adult Swim - non potremmo essere più entusiasti di far scoprire ai fan cosa hanno realizzato nella quinta stagione”.

Il successo della serie da solista per Harley Quinn, doppiata da Kaley Cuoco, ha portato l'universo dell'ormai ex fidanzata di Joker a espandersi con la serie spin-off Kite Man: Hell Yeah! in arrivo su Max nel 2024.

Nell'attesa di scoprire quando Harley Quinn 5 arriverà sul piccolo schermo, potete dare un'occhiata al primo teaser di Kite Man: Hell Yeah!