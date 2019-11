Harley Quinn: la serie incoraggia i recensori a spoilerare la storia

Come avete potuto leggere, le prime recensioni di Harley Quinn sono particolarmente entusiaste per questa nuova veste dell'iconico personaggio DC. Ma fate attenzione perché i produttori della serie hanno scritto un messaggio dando il permesso ai recensori di rivelare tutto quello che vogliono della trama.

A farlo sapere è l'account di Twitter @azalben, che in un messaggio che potete trovare in calce alla notizia, condivide una parte della mail ricevuta da DC Universe. Inoltre fa sapere che sono stati evidenziati gli episodi più caratteristici della serie, che evidenziano maggiormente i temi trattati dallo show. Come si può capire, questa trovata pubblicitaria serve a far parlare di sé un'opera che ha fatto dello shock value uno dei suoi valori portanti.

Ecco la descrizione ufficiale condivisa da DC Universe di Harley Quinn, personaggio che sarà doppiato dalla celebre attrice Kaley Cuoco: "In Harley Quinn, serie che ha come protagonista l'omonimo villain dell'universo DC, troviamo Harley Quinn che si è definitivamente lasciata con Joker e cerca di diventare la regina del crimine di Gotham City. Nelle puntate vedremo anche Poison Ivy e tutta una serie di eroi e super cattivi mai visti oppure già conosciuti dai fan dei fumetti DC".

Nei giorni scorsi è stata anche rivelata la data di uscita di Harley Quinn, anche se non sappiamo ancora se verrà trasmessa in Italia.