Harley Quinn, la serie di Kaley Cuoco tornerà per la terza stagione? Lo showrunner incerto

Mentre in America sta procedendo a gonfie vele la messa in onda su DC Universe della seconda stagione della serie animata di Harley Quinn, ci si comincia a chiedere se lo show dell'anti eroina doppiata da Kiley Cuoco vedrà anche una terza stagione.

Si deduce che la voglia di continuare col progetto animato non manchi tra i produttori, e rispetto al sentimento tra Harley e Poison Ivy, Justin Halpern ha riferito che: "Abbiamo cercato di interpretare la realtà di quanto sarebbe scomodo e imbarazzante capire che sei innamorata della tua migliore amica. E' un processo confuso, ci vuole un pò di tempo per elaborarlo e non va tutto liscio. E si fanno un sacco di passi avanti e poi indietro nel frattempo".

Purtroppo però gli showrunner non sono in grado di dare conferme, ed il futuro della serie appare piuttosto incerto al momento. Di recente è stata posta la domanda a Patrick Shumacker tramite Twitter, che pare essere il social network delle risposte, riguardo un possibile coinvolgimento di Black Mask (interpretato da Ewan McGregor in "Birds of Prey") nella prossima stagione. Ma la risposta di Shumacker è stata semplicemente che "Non siamo ancora stati ingaggiati per una stagione 3! Potete cortesemente chiedere a qualcuno di venirci a prendere?".

Sembra dunque ancora confuso il futuro della serie animata di Harley Quinn, sebbene lo show stia riscuotendo un gran successo di pubblico e critica, ed i fan vogliono sapere quali altri stravolgimenti avrà la vita della folle psichiatra dopo il bacio tra Harley Quinn e Poison Ivy degli ultimi episodi. E se ve lo siete persi al cinema, sono disponibili streaming e download di Birds of Prey su Apple TV.