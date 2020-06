Harley Quinn: la serie svela un clamoroso risvolto da villain per Jim Gordon

La seconda e fenomenale stagione della serie animata Harley Quinn di DC Universe si è conclusa nelle ultime ore con l'ultimo episodio, "Runaway Bridesmaid", nel quale abbiamo visto Pison Ivy scegliere tra Harley Quinn e Kite Man, con cui stava per sposarsi prima di un irruento intervento del Commissario Gordon.

Dopo che gli sono state negate le chiavi di Gotham City, un amareggiato Gordon vede Due Facce ad Arkham e gli viene la folle idea di candidarsi a sindaco della città, con Due Facce che lo convince che sconfiggere l'occasionale criminale di Gotham non è una buona mossa - o la più valida - per ottenere voti, consigliandogli invece di arrestare tutti gli invitati al matrimonio di Poison Ivy. Alla fine Harley salva però la situazione dal piano di Gordon e lo lascia a mani vuote.



Le cose non sono state mai facili per il Gordon di Harley Quinn: sempre maltrattato da Batman, lasciato dalla moglie, senza più un posto da Commissario e con la polizia in mano a Due Facce, sempre più sepolto vivo nell'alcolismo un episodio dopo l'altro. Le cose hanno cominciato un po' a cambiare quando ha scoperto che Bat-Girl era sua figlia, riprendendo il controllo della polizia senza però ottenere il risultato che sperava. E poi questo accordo con Due Facce per candidarsi a Sindaco.



Insomma, non una svolta malvagia ma quasi, perché le sue intenzioni sono forse per la prima volta del tutto egoistiche, il suo comportamento esagerato e le sue azioni criticabili. Se Harley Quinn verrà rinnovato per una terza stagione, non vediamo l'ora di scoprire cosa farà Gordon.