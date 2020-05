Harley Quinn ha fatto sesso con Poison Ivy e i fan sono impazziti su Twitter

E' successo: dopo il bacio tra Harley Quinn e Poison Ivy le due villain sono finite a letto insieme. Ce lo aspettavamo, era nell'aria ed è avvenuto. La visione dell'ultima puntata "Bachelorette" ha mandato i fan letteralmente in delirio su Twitter, che nelle ultime ore hanno commentato la consumazione della storia d'amore di Harlivy.

Ivy sta per convolare a nozze con Kite Man, il suo fidanzato. Durante l'episodio di questa settimana Harley cerca di seppellire i suoi sentimenti per Ivy organizzandole il suo addio al nubilato sull'isola di Themyscira, dove incontrano anche Catwoman (piccolo accenno alle Sirene di Gotham City).

Ma la notte di festa e l'ebbrezza dell'alcol fanno sì che le due finiscano a letto insieme. Poison Ivy si pente dell'accaduto la mattina seguente, dicendo che non sarebbe successo mai più, eppure ricapita una seconda volta. Tanto entusiasmo per la protagonista animata, ma anche un po' di tristezza perché alla fine Ivy decide di restare con Kite Man, spiegando ad Harley che: "I trust you with my life, but I don't trust you with my heart".

Cuore spezzato per Harley e per i fan della serie animata, che però non perdono fiducia e qualcuno scrive: "Pazienta ancora un po' Harley, sceglierà te alla fine". Intanto aspettiamo la prossima settimana per vedere cosa succederà nel decimo episodio, "Dye Hard". E mentre si avvicina la fine della seconda stagione, ancora è incerta la produzione di Harley Quinn 3.