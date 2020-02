Harley Quinn, lo showrunner anticipa una relazione lesbo con Poison Ivy nella stagione 2

Nel corso di una recente intervista con Geeks WorldWide Justin Halpern, showrunner della serie animata Harley Quinn, prodotta dal servizio di streaming DC Universe, ha anticipato alcuni aspetti della già annunciata seconda stagione.

In particolare, si è concentrato sulla possibile storia d'amore lesbo tra Harley e Poison Ivy.

"So che alcuni fan si sono arrabbiati per il fatto che Harley e Posion Ivy non siano finite insieme subito, e li capisco, ma la nostra idea era che Harley non poteva tuffarsi subito in un'altra relazione se doveva affrontare questo viaggio all'insegna dell'auto-scoperta. Volevamo esplorare maggiormente il suo personaggio. E la stessa cosa vale per Ivy, abbiamo pensato che fosse importante anche per la nostra versione del personaggio, contraddistinta da ansia sociale, nevrosi e cicatrici. Quando sei emotivamente ferito e non hai affrontato i tuoi problemi, non scegli sempre il partner migliore per te. In effetti, la maggior parte delle volte scegli quello sbagliato. Quindi abbiamo pensato che entrambi questi personaggi dovevano attraversare alcune cose a livello emozionali e crescere come persone prima di arrivare veramente a sperimentare una relazione d'amore e farla funzionare".

Voi cosa ne pensate di questo aspetto? Siete fra i fan della relazione Harvely-Poison Ivy? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al ruolo di Margot Robbie nella serie.