Harley Quinn stacca il naso a Pinguino nel first look di Harley Quinn 2

Si avvicina la seconda stagione di Harley Quinn, la serie animata dedicata al celebre personaggio DC. All'interno del video first look pubblicato da DC Universe possiamo notare la protagonista avere un confronto molto violento con Il Pinguino.

Divertente, esuberante e pronta a dare battaglia ai suoi nemici di Gotham City. Ecco come si presenta il personaggio doppiato dall'attrice Kaley Cuoco in questo primo assaggio della nuova stagione che sarà disponibile all'interno del servizio di video streaming.

Il video, dalla durata di un minuto circa, vede l'alter ego di Oswald Cobbelpot (Wayne Knight)tenere sotto scacco la protagonista intrappolata in una teca di ghiaccio. Il pinguino cerca di intimorirla e provocarla, fino a quando non fa il pericoloso errore di avvicinarsi troppo alla ragazza. A quel punto ne approfitta per mordere violentemente il lungo naso di Cobbelpot che inizia a schizzare sangue da tutte le parti. Harley si libera dalla teca e inizia un violento scontro. Dopo aver rotto la mazza da baseball, Harley si nasconde tra i fumi provocati dai razzi del suo nemico. Il video si conclude con uno spaventato Pinguino che si volta alla ricerca della protagonista.

Oltre a Kaley Cuoco, ci sarà anche Alfred Molina in Harley Quinn. L'attore, infatti, presterà la propria voce al personaggio di Mr Freeze. La seconda stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 3 aprile.