Harley Quinn, la stagione 3 farà con Joker 'qualcosa che non è mai stato fatto prima'

Justin Halpern, co-creatore dell'acclamata serie tv animata di Harley Quinn con protagonista Kaley Cuoco, ha anticipato 'qualcosa che non è mai stato fatto prima' con Joker per l'attesissima stagione 3.

"Faremo qualcosa con il Joker che non è mai stato fatto in nessuna storia di Joker", ha dichiarato Halpern in un'intervista al podcast Masters of None. "Innanzitutto, posso dire fin da ora che ci sarà un episodio stand-alone tutto dedicato al villain. Del resto nella seconda stagione abbiamo avuto un episodio autonomo dedicato a Batman. Ecco, nella terza ce ne sarà uno su Joker."

Sebbene Halpern non abbia divulgato ulteriori informazioni riguardo a questo episodio stand-alone, lo sceneggiatore ha rivelato anche che Joker non sarà l'unico villain che apparirà nella stagione 3, dato che nel corso degli episodi gli spettatori incontreranno anche Cappellaio Matto.

Infine Halpern, che è anche lo scrittore capo e produttore esecutivo della serie animata per adulti, ha anticipato una finestra di uscita per la terza stagione, dichiarando che Harley Quinn 3 esordirà su HBO Max tra "la fine del 2021 e l'inizio del 2022". Patrick Schumacker, co-showrunner della serie, ha svelato che la registrazione dei nuovi episodi si è conclusa poche settimane fa, durante il mese di febbraio.

Ancora tristemente inedita in Italia ma già disponibile in bluray (originale), Harley Quinn è interpretata da Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander e J.B. Smoove.

Nei prossimi episodi Harley e Poison Ivy saranno una coppia apertamente lesbica.