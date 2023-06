Harley Quinn - Stagione 4: quando aspettarci l'uscita ufficiale? Presto, prestissimo

Che la serie su Harley Quinn fosse stata rinnovata per una quarta stagione era ormai noto. A essere sconosciuto al pubblico era però la data d'uscita, o almeno il periodo. Quest'ultimo è stato però appena rivelato dalla stampa.

Harley Quinn - Stagione 4 dovrebbe, secondo la fonte, arrivare quest'estate. Lo show verrà reso disponibile alla visione su Max. Nonostante i cambiamenti dell'ultimo anno alla Warner Bros. Discovery, la serie sulla villain sembra essere andata avanti indisturbata. Sarà la presenza di James Gunn stesso all'interno della terza stagione, o il personaggio accattivante, poco importa. Le avventure della Quinn andranno avanti. Questa volta, però, continueranno sotto il marchio della DC Studios.

"Tre stagioni in meno e non riesco nemmeno a pensare ai nuovi livelli di caos e guai in cui Harley, Ivy e la banda possono trovarsi con una quarta stagione Ma sono grato ai nostri partner di HBO Max per aver continuato questa corsa folle con noi in modo che tutti possiamo scoprirlo", ha rivelato il vicepresidente esecutivo Peter Girard.

Patrick Shumacker ha anticipato che la quarta stagione si concentrerà molto sul personaggio di Poison Ivy: "Sarah (Sarah Peters) scrive Ivy come nessun altro, e la quarta stagione esplorerà Ivy ancora di più", ha anticipato Patrick Schumacker.