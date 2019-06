Sanaa Lathan sarà la voce di Catwoman nella serie animata di Harley Quinn

L'attrice Sanaa Lathan ha rivelato di essere stata scelta per dare la sua voce al personaggio di Catwoman nella serie tv animata su Harley Quinn.

Durante un panel all'American Black Film Festival l'attrice ha parlato della sua carriera sia nel mondo del cinema che in quello della televisione, dicendo anche che avrebbe interpreto la celebre anti-eroina dell'universo fumettistico della DC legata a Bruce Wayne, il quale nel nuovo film avrà il volto di Robert Pattinson.

Non è a prima volta che Sanaa Lathan presta la sua voce a un personaggio dei fumetti, dato che già nel 1998 aveva doppiato la madre del protagonista nell'adattamento di Snipes Blade.

A proposito del nuovo ruolo però l'attrice non ha potuto rivelare nulla, per cui occorrerà aspettare l'anteprima della serie prevista per il prossimo autunno.

Si tratta dello stesso periodo in cui verrà distribuito l'attesissimo film su un altro personaggio della DC, il Joker interpretato da Joaquin Phoenix, la cui uscita è fissata per il 3 ottobre e che potrebbe essere collegato a Batman.