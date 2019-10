Harley Quinn: svelata la data di debutto della serie animata con Kaley Cuoco

Secondo quanto riportato da Deadline, la tanto attesa serie animata con al centro il personaggio di Harley Quinn debutterà sulla piattaforma di streaming DC Universe, giunta al suo secondo anno di attività, il prossimo 29 novembre.

I produttori esecutivi dello show, Justin Halpern e Patrick Schumacker, hanno fatto l'annuncio nel corso di una presentazione della DC Universe come parte della prima giornata di programmazione al New York Comic-Con, attualmente in corso. La notizia arriva a soli due giorni dalla diffusione del trailer ufficiale di Birds of Prey e che contiene la canzone tema di The Mary Tyler Moore Show. In quest'ultimo film Harely Quinn tornerà a essere interpretata da Margot Robbie, che ne riprenderà i panni anche per il The Suicide Squad di James Gunn. Nella serie animata, invece, il personaggio avrà la voce di Kaley Cuoco, che ha da poco terminato il suo lungo impegno nella serie The Big Bang Theory.

Tra i personaggi della serie Harley Quinn, comunque, saranno presenti anche il Joker, doppiato per l'occasione da Alan Tudyk, Posion Ivy e Spaventapasseri, insomma parecchi storici nemici del Cavaliere Oscuro. Nel cast vocale troveremo, tra gli altri, anche Lake Bell, Rahul Lili e JB Smoove.

Inoltre, Sanaa Lathan sarà Catwoman, con lo show che godrà anche delle apparizioni di Jim Gordon e ovviamente Batman (che, con un semplice "no", ha la battuta più divertente di tutto il trailer ufficiale della serie, che potete recuperare facilmente al link).

Al momento non è ancora chiaro se la serie arriverà anche in Italia, ma facciamo presente che le prime due stagioni di Titans (la seconda in arrivo a settembre) sono state acquistate da Netflix. Non ci resta quindi che attendere impazienti il 29 novembre prossimo.