Harley Quinn, nella terza stagione sarà coppia omosessuale con Poison Ivy

Gli showrunner di Harley Quinn, l'acclamata serie televisiva DC Universe, hanno confermato che Harley e Poison Ivy sono ormai una coppia fissa e che la Stagione 3 non si concentrerà su ostacoli che potrebbero portare ad una potenziale rottura.

Dopo molti episodi di esplorazione e discussione dei loro sentimenti durante la seconda stagione, la storia d'amore tra Harley Quinn e Poison Ivy si protrarrà anche nella terza stagione: durante un'intervista con i produttori esecutivi e showrunner della serie Justin Halpern e Patrick Shumacker, SyFy Wire ha chiesto se è a questo punto sia giusto identificare il duo come una coppia vera e propria, e la risposta è stata:

"Sì. Sì, assolutamente. La terza stagione non è stata ancora ufficializzata ma se saremo abbastanza fortunati da avere luce verde e procedere con i nuovi episodi, allora sicuramente non torneremo indietro. Sono e saranno una coppia al cento per cento".

A questo proposito, Schumacker e Halpern hanno anche confermato che, qualora dovesse esserci una terza stagione, questa non creerà uno scenario che possa mettere in pericolo la storia d'amore, solitamente un cliché per le nuove coppie al cinema e in tv. "È molto più interessante fare una serie su come si attraversa insieme queste sfide, come si vive una relazione. E soprattutto, quali sono le situazioni divertenti che potrebbero venire fuori. Se ci sarà una terza stagione, e spero che sarà così, la posta in gioco non sarà il loro amore."

