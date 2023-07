Harley Quinn, il trailer della stagione 4 promette 'più sesso, più drama e più Bane'

Dopo aver tentato di mostrare il seno al pubblico nell'ultimo teaser di Harley Quinn 4, la scorretta protagonista della serie Harley Quinn è tornata alla carica con il trailer ufficiale dell'attesissima quarta stagione della sua acclamata serie tv d'animazione.

Il filmato promozionale, disponibile nel player all'interno dell'articolo, si apre con Harley Quinn che promette più sesso e più drama nei nuovi episodi, ma anche un attesissimo villain del mondo di Batman che i fan non vedono l'ora di incontrare: il temibile Bane, portato al cinema in live-action due volte finora, la prima dall'attore Jeep Swenson in Batman & Robin del 1997 (nel quale il personaggio è denominato Flagello) e la seconda da Tom Hardy nel campione d'incassi Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan.

Al termine della precedente stagione di Harley Quinn, la protagonista interpretata da Kaley Cuoco si è unita per la prima volta alla Bat-Family dopo che Bruce Wayne è stato mandato in prigione, e il nuovo trailer offre uno sguardo al suo nuovo costume da Bat-Harley, che unisce perfettamente lo stile di Harley con alcune aggiunte in stile Batman.

Il cast principale della serie animata DC include anche Lake Bell nei panni di Poison Ivy, Alan Tudyk nei panni di Joker/Clayface, Diedrich Bader nei panni di Bruce Wayne/Batman, Briana Cuoco nei panni di Barbara Gordon/Batgirl, Giancarlo Esposito nei panni di Lex Luthor e Sanaa Lathan nei panni di Selina Kyle/Catwoman.

Harley Quinn 4 debutterà il 27 luglio prossimo, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Max.