Harley Quinn, ufficiale: la serie animata continuerà sotto il marchio DC Studios

Ieri è stata una grande giornata di annunci per i nuovi progetti DC Studios, capitanati da James Gunn e Peter Safran, che inaugureranno il nuovo corso dell'universo condiviso che inizierà dapprima gradualmente per poi entrare nel vivo con il nuovo Superman: Legacy nel 2025. Intanto, è stato confermato che Harley Quinn continuerà sotto i DC Studios.

All'evento stampa di presentazione del programma, a Gunn e Safran è stato chiesto quale sarà il destino della serie animata HBO Max, amata dai fan, e Gunn ha chiarito che le avventure di Harley continueranno. "Continueremo a produrla", ha detto Gunn. Safran ha sottolineato che la serie è "fantastica" e Gunn ha aggiunto: "Sì, considerando che sono nello show".

Quindi, con tutta probabilità, i prossimi episodi di Harley Quinn saranno preceduti dal logo dei DC Studios.

Harley Quinn era già stata rinnovata per la Stagione 4 su HBO Max nell'agosto dello scorso anno, ma visti i numerosi cambiamenti alla Warner Bros. Discovery - in particolare per quanto riguarda HBO Max - c'era molta incertezza sul destino a lungo termine della serie. I commenti di Gunn sembrano chiarire che, almeno in questa nuova direzione della DC, le avventure di Harley sono tutt'altro che finite.

"Patrick Schumacker, Justin Halpern e il loro incredibile team di artisti e sceneggiatori hanno creato qualcosa di molto divertente e originale, e siamo entusiasti di continuare questo viaggio con loro e con la legione di fan dello show. È stato incredibile vedere lo show crescere ed evolversi in questa stagione e non potevamo chiedere un team di collaboratori più talentuoso e dedicato", aveva dichiarato Billy Wee, Senior Vice President of Comedy & Animation a HBO Max quando la serie ha annunciato il rinnovo per la quarta stagione.

"Tre stagioni e non riesco nemmeno a pensare ai nuovi livelli di caos e di problemi in cui Harley, Ivy e la banda potranno cacciarsi con la quarta stagione. Ma sono grato ai nostri partner di HBO Max per aver scelto di continuare questa folle corsa con noi, in modo che tutti noi potremmo scoprirlo", aveva aggiunto Peter Girardi, vicepresidente esecutivo della programmazione alla Warner Bros. Animation.