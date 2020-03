Harley Quinn verrà pubblicata al di fuori degli Usa in tempi brevi

La seconda stagione di Harley Quinn è in arrivo ad aprile, eppure la serie animata al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, dove è presente il servizio streaming DC Universe. Per fortuna dei fan DC, però, le cose dovrebbero cambiare a breve e lo show verrà pubblicato in altri territori.

Un portavoce della Warner Bros. Television ha infatti anticipato ai colleghi di ComicBook.com che il debutto di Harley Quinn in altre nazioni è dietro l'angolo. Non è stato specificato, purtroppo, di quali altre nazioni si tratta, tanto meno quali servizi streaming si sono aggiudicati i diritti. Per ora sono stati confermati solo il debutto in UK il prossimo mese, mentre in Canada sta venendo trasmessa la prima stagione. Inoltre, è in uscita anche un cofanetto Blu-Ray.



Visto quanto accaduto con altre serie DC Universe, come nel caso di Titans e Doom Patrol, pubblicate in Italia rispettivamente da Netflix e Amazon Prime Video, è ragionevole credere che anche Harley Quinn avrà un destino simile, anche se bisognerà vedere su quale piattaforma approderà. Siete contenti di un possibile arrivo della serie?



La seconda stagione di Harley Quinn, invece, inizierà il 3 aprile e nell'ultimo trailer pubblicato compaiono anche Catwoman e Batgirl. Nelle scorse settimane, Kaley Cuoco aveva parlato della sua esperienza come doppiatrice dell'antieroina in blu e rosa.