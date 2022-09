Harley Quinn, Warner Bros. Discovery non cancella la serie: rinnovo per la stagione 4

Nelle ultime settimane Warner Bros. Discovery ha scioccato i fan con una serie di cancellazioni necessarie per far fronte alle problematiche economiche della major, costretta a chiudere diverse produzioni cinematografiche e televisive già in cantiere. Tra queste non ci sarà Harley Quinn e la serie è stata rinnovata.

È ufficiale la stagione 4 della serie animata Harley Quinn, confermata da HBO Max. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Sarah Peters sarà la nuova showrunner, con Justin Halpern e Patrick Schumacher che rimarranno nel progetto come produttori. La scelta di rinnovare Harley Quinn non era affatto scontata, a giudicare dalle crescenti cancellazioni di Warner come la decisione di eliminare il film su Batgirl.



"Siamo estasiati dal fatto che HBO Max voglia che la storia tra Harley e Ivy continui. E siamo ugualmente entusiasti del fatto che questa prossima stagione sarà in ottime mani con Sarah Peters come showrunner e Ceci Aranovich alla supervisione della produzione animata, poiché entrambi hanno influenzato notevolmente lo spettacolo con la loro brillantezza sin dall'inizio" hanno dichiarato Halpern e Schumacher in una dichiarazione congiunta.



Harley Quinn è una serie animata basata sull'omonimo personaggio DC Comics creato nel 1992 da Paul Dini e Bruce Timm, con la star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco che presta la voce alla protagonista, affiancata da Lake Bell (Poison Ivy) e Alan Tudyk (Joker).

Lo show è in produzione dal 2019 negli Stati Uniti mentre in Italia la serie è ancora inedita.



Secondo le ultime indiscrezioni sulla trama, in futuro dovrebbe concretizzarsi un rapporto amichevole tra Harley Quinn e Batgirl.