Harley Quinn, Zack Snyder dice la sua sulla scena di sesso tra Batman e Catwoman

Nelle ultime ore Zack Snyder è intervenuto nel dibattito sulla scena sessuale tra Batman e Catwoman. La sequenza è finita al centro dell'attenzione dopo che il creatore della serie animata Harley Quinn, Justin Halpern, ha svelato che DC ha bloccato una scena di Batman che pratica del sesso orale a Catwoman nello show HBO Max.

"In questa terza stagione di Harley avevamo un momento in cui Batman è andato con Catwoman. DC ha detto 'non puoi farlo. Non puoi assolutamente farlo'. Del tipo 'Gli eroi non lo fanno'" ha dichiarato Halpern.



Ovviamente le dichiarazioni del creatore di Harley Quinn hanno generato un acceso dibattito e svariate reazioni, come quella spavalda di Val Kilmer. O come la reazione divertita di Kaley Cuoco, doppiatrice di Harley Quinn nella serie.

L'ultimo ad intervenire è stato Zack Snyder, che ha pubblicato una vignetta in cui si vede Batman praticare del sesso orale a Catwoman con la scritta 'Canon', come ad indicare che in realtà anche gli eroi fanno sesso.

Il post di Snyder è diventato immediatamente virale e sono diversi i messaggi di approvazione da parte dei fan.



Del resto la censura di DC e Warner Bros. sulla scena sessuale che coinvolge Batman e Catwoman ha scatenato le reazioni più disparate da parte degli appassionati che hanno voluto esprimere la propria opinione anche in risposta al post pubblicato da Zack Snyder.