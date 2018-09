Harlots: il drama brittanico di Hulu è stato rinnovato per una terza stagione

Hulu ha deciso di dare un'altra chance ad Harlots, drama ispirato alle storie di donne vere, per una terza stagione. Il nuovo arco narrativo sarà composto da 8 episodi e sarà scritto ancora una volta Moira Buffini, Alison Newman, Alison Owen, Debra Hayward, e Alison Carpenter.

Ambientata nella Londra Georgiana del XVIII secolo, Harlots continua a seguire le sorti della famiglia Wells. Margaret (Samantha Morton) è stata inviata in America in catene, e Lydia Quigley (Lesley Manville) è si è rifugiata nel Bedlam. Sembra che le ragazze Wells possono liberarsi della faida della madre, ma gestire un redditizio bordello porta nuovi nemici. Nel frattempo Lydia, nella sua ora più buia, trova ancora un modo per dire la sua e farsi valere.

Samantha Morton farà parte anche del cast della nona stagione di The Walking Dead, dove vestirà i panni di Alpha, temibile leader dei Sussuratori. I nuovi episodi del drama britannico si immergeranno ancora più a fondo nelle faide, nei tradimenti e nelle connessioni carnali tra i personaggi, evidenziando una storia incredibilmente rilevante sulla disparità di genere e sui disordini socio-economici.

La seconda stagione di Harlots è terminata ad agosto e, se ancora non lo avete fatto, potete recuperarla assieme alla prima su Hulu.