Harrison Ford paragona la saga di Yellowstone ai franchise di Star Wars e Indiana Jones

In attesa del debutto nel Marvel Cinematic Universe con Captain America 4 e Thunderbolts, la superstar Harrison Ford si sposterà in televisione nello spin-off prequel di Yellowstone 1923, e ha subito paragonato questa saga con i franchise che lo hanno reso famoso come Star Wars e Indiana Jones.

Ford ha avuto modo di riflettere sulle differenze tra questi mondi durante un'intervista promozionale concessa a Collider in occasione del debutto di 1923, i cui primi episodi usciranno su Paramount Plus dal 18 dicembre: "Per quanto riguarda il confronto con Star Wars o Indiana Jones, in questa serie trascorriamo molto più tempo all'aperto, lavorando in luoghi reali, piuttosto che all'interno di set che devono essere fabbricati per creare una realtà immaginaria. Quindi il senso di realtà che provi recitando in un progetto come questo è molto intenso. Nel momento in cui esci e ti ritrovi nel freddo con il tuo costume da primi anni del '900, inizi a capire davvero com'è la vita di un cowboy."

1923 racconterà eventi storici rilevanti dell'epoca come il proibizionismo e la Grande Depressione, mentre la famiglia Dutton cercherà di proteggere la propria terra dai concorrenti. La serie è un sequel di 1883, il primo prequel di Yellowstone che includeva le superstar della musica country Tim McGraw nei panni di James Dutton e Faith Hill nei panni di Margaret Dutton, marito e moglie che con tutta la famiglia viaggiava attraverso il Midwest fino a raggiungere il Montana. La serie è stata un successo clamoroso per Paramount, e ha sancito l'espansione a macchia d'olio del franchise di Yellowstone: sono già stati annunciato un terzo spin-off, intitolato 6666 ed ambientato ai giorni nostri nel Four Sixes Ranch in Texas, e una quarta serie intitolata 1883: The Bass Reeves Story.

1923 uscirà su Paramount+ dal 18 dicembre. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di 1923.