Harrison Ford potrebbe essere il protagonista dell'adattamento di The Staircase

Variety riporta in esclusiva che nel futuro di Harrison Ford potrebbe esserci il primo ruolo regolare in una serie televisiva. Sembra infatti che l'attore sarà il protagonista dell'adattamento televisivo della docu-serie The Staircase.

Quest'ultima segue il processo contro il romanziere americano Michael Peterson, accusato di aver ucciso la moglie, Kathleen, nel 2001. Peterson si era dichiarato innocente e aveva raccontato che la moglie era morta in seguito a una caduta delle scale. La polizia, d'altro canto, lo ha messo in cima alla lista dei sospetti, ritenendo che l'uomo abbia picchiato a morte Kathleen, per poi tentare di mascherare il tutto facendolo sembrare un incidente.



Al momento, lo show sta venendo proposto a diversi network e servizi di streaming. Secondo le voci, Ford sarà anche uno dei produttori esecutivi. Antonio Campos scriverà gli episodi e sarà anche lui un produttore esecutivo, insieme ad Annapurna Television.

La docu-serie originale è stata mandata in onda nel 2004 in America e Francia. In seguito, il creatore Jean-Xavier de Lestrade ha aggiornato il tutto con nuove informazioni, prima nel 2013 con due episodi aggiuntivi e infine nel 2018 con un totale di 13 puntate pubblicate da Netflix.



Variety ha provato a contattare i diretti interessati, ma per ora non c'è nessuna conferma della voce.

Harrison Ford non è del tutto nuovo alla televisione e all'inizio della sua carriera ha fatto apparizioni in show come The Virginian, The F.B.I. e Gunsmoke, prima di dedicarsi con successo al cinema, dove tornerà nel 2020 con Il Richiamo della Foresta, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London.