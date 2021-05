Harry contro Joe Rogan, il principe critica il comico:'Deve stare attento a ciò che dice'

Il principe Harry si è unito al coro di critiche nei confronti del popolare comico Joe Rogan, che ha rilasciato delle controverse dichiarazioni sui vaccini per il Coronavirus, sostenendo che Rogan avrebbe dovuto scegliere le sue parole con maggior attenzione, dopo quanto dichiarato negli ultimi giorni su un argomento così delicato.

Durante la puntata del podcast di Dax Shepard e Monica Padman, il Duca di Sussex ha dichiarato:"Il problema è nel mondo odierno con una disinformazione così endemica, devi stare attento a ciò che esce dalla tua bocca" ha dichiarato Harry, riferendosi a Rogan.



Joe Rogan è stato ampiamente criticato dopo aver dichiarato nel suo podcast su Spotify, The Joe Rogan Experience:"Se hai 21 anni e mi dici 'Dovrei vaccinarmi?' Dico no. Se sei una persona sana e ti alleni sempre, sei giovane e mangi bene, non penso che tu debba preoccuparti di questo".

Rogan in seguito ha cercato di chiarire le sue considerazioni:"Ho detto 'Credo che i vaccini siano sicuri' e ho incoraggiato molte persone a farlo... I miei genitori sono stati vaccinati. Ho solo detto 'Non credo che se sei una persona giovane e sana ne hai bisogno'".

Il principe Harry ha sostenuto che secondo lui Rogan avrebbe dovuto 'starsene fuori', sottolineando che con 'una piattaforma arrivano le responsabilità'.



