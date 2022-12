Harry & Megan batte The Crown: show più visto del 2022 su Netflix UK!

Che si tratti di sostenitori o detrattori, per la serie sui Royals secessionisti Harry & Megan non c'è distinzione fra buona o cattiva pubblicità. Tutti vogliono sapere. E infatti, appena arrivato, il documentario ha stracciato qualunque record del catalogo Netflix 2022 nel Regno Unito. Persino The Crown.

Per quanto si è parlato di The Crown negli ultimi mesi e nelle ultime settimane – anche in male, si capisce, per coloro vicini alla Royal Family – sembrava difficile, quasi impossibile battere il suo record di visualizzazioni. Persino l’ex Primo Ministro Tony Blair aveva definito The Crown una totale immondizia. E come ben sappiamo, in rapporto al pubblico queste dichiarazioni non fanno altro che divampare l’interesse per il prodotto, forse anche più che se non fossero state fatte.

Commenti simili sono stati fatti sul docu soprattutto dopo l’uscita del trailer di Harry & Megan, solo pochi giorni fa. E nel giro di pochissimo, con soli tre episodi lo show è riuscito a diventare il titolo più visto del 2022 in tutto il catalogo Netflix UK. Il primo episodio ha registrato 2,4 milioni di visualizzazioni su dispositivi smart TV durante il suo primo giorno su Netflix. Il secondo episodio ha avuto 1,5 milioni di stream, mentre la terza puntata ha sfiorato gli 800.000, tutti dati verificati e forniti in modo forniti da overnights.tv.

Le valutazioni di Netflix vengono acquisite nel Regno Unito per la prima volta dopo che il servizio di streaming si è iscritto come membro di Barb, l'ente ufficiale di valutazione televisiva, a ottobre. Il docu ha quindi battuto l'episodio di apertura della quinta stagione di The Crown, che ha generato 1,1 milioni di stream il giorno della sua première il mese scorso. La seconda metà di Harry & Meghan verrà lanciata la prossima settimana sul catalogo.