Harry & Megan: secondo i più attenti, il principe userebbe un falso profilo Instagram

In Gran Bretagna - si sa - tutto ciò che riguarda la corona catalizza l'attenzione di tutti. Lo sanno bene Harry & Megan, che con la loro docu-serie hanno battuto anche The Crown, divenendo lo show più visto su Netflix UK nel 2022. Dal documentario è emerso un particolare sulla vita del principe.

Un prodotto come quello curato e studiato dai duchi del Sussex non può non suscitare, in egual misura, sia un enorme scalpore e che una smodata curiosità. L'obiettivo dichiarato da Harry e Megan, di volersi allontanare da tutto ciò che riguarda la famiglia reale britannica, si scontra con una realtà che va in una direzione completamente opposta.

Pare che i due, ben consci della ricaduta mediatica ed economica che il tutto ha, non siano per nulla intenzionati a tagliare definitivamente il cordone ombelicale che li lega alla corona. Tra le varie dichiarazioni scottanti, che si susseguono nella serie, un dettaglio è emerso proprio sul 38enne figlio di Re Carlo: anche Harry usa Instagram, ma con un profilo fake.

Una scelta che non dovrebbe sorprendere più di tanto visto che, oltre ad profilo ufficiale che la coppia usa per ogni tipo di comunicazione, la voglia di normale quotidianità sia propria anche di chi tanto normale non è. Non si sa quanto ci metteranno i fan a scoprire il profilo di Harry e se - come solito per le star - questo verrà inondato di messaggi e richieste, ma quel che è certo è che sentiremo ancora parlare dell'interminabile saga tra loro e la famiglia reale e, se ancora non lo avete fatto, potete recuperare qui il trailer della docu-serie Harry & Megan, disponibile su Netflix!