Harry, Meghan e la bufera mediatica: 'Se parli con i tabloid ti si ritorcerà contro'

Harry e Meghan, la coppia più chiacchierata della casa reale inglese, sono finiti nuovamente sotto i riflettori dei tabloid britannici, stavolta complici le lettere di "consiglio" inviate a Thomas Markle, padre della Duchessa del Sussex, al quale sarebbe stato più volte intimato di non parlare con la stampa delle vicende di famiglia.

Nei mesi scorsi la notizia dell'allontanamento della coppia reale dalla Regina Elisabetta ha suscitato non poco scalpore e da quel momento le antipatie del popolo britannico verso Meghan Markle sono aumentate.

Quando Harry, prima del fidanzamento, parlò pubblicamente della loro relazione giornali e riviste di ogni genere puntarono Meghan e la sua famiglia alla ricerca di succulenti scoop e purtroppo per la coppia i dissapori con Thomas Markle vennero subito alla luce.

Da lì molti tabloid divennero sempre più invadenti, tanto che i reali decisero di portare la vicenda in tribunale per violazione della privacy: era l'agosto 2018 quando iniziò la causa contro alcuni tabloid e tra i principali informatori degli stessi c'era proprio il padre di Meghan.

Adesso, l'udienza decisiva è alle porte e il 24 aprile tutti protagonisti saranno riuniti nella stessa aula: fondamentali per la sentenza saranno alcune lettere scambiate tra Harry e Thomas Markle nei mesi scorsi. Le epistole, un estratto di seguito, sono state appena rese note dal Mail on Sunday che si è giustificato affermando che si tratta di "enorme e legittimo interesse pubblico".

"Non devi scusarti, capiamo le circostanze, ma 'esporsi in pubblico' non farà che peggiorare la situazione. Se ami Meg e vuoi farlo nel modo giusto chiamami, perché ci sono altre due opzioni che non implicano che tu debba parlare con i media, che per inciso hanno creato l'intera situazione."

Ha scritto il Duca del Sussex, concludendo con: "Oh, qualsiasi cosa dirai alla stampa si ritorcerà contro di te, fidati di me Tom. Solo noi possiamo aiutarti, come abbiamo provato dal primo giorno".ù



Le vicende reali, a metà tra il privato e lo spettacolo, hanno da sempre suscitato interesse, tanto che è stato realizzato un vero e proprio film intitolato Harry & Meghan, mentre altre vicende della casa d'Inghilterra sono narrate nella serie Netflix di successo The Crown che ha terminato le riprese della quarta stagione qualche mese fa.