Harry & Meghan, la docu-serie diventa il 'più grande debutto documentaristico di sempre'

Nonostante sia la serie di Tim Burton Mercoledì ad aver battuto record Netflix in due settimane, arriva una nuova serie ad aggiudicarsi il titolo di "più grande debutto documentaristico" sulla piattaforma streaming: si tratta di Harry & Meghan.

Ma parliamo di numeri concreti: i primi tre episodi di Harry & Meghan hanno raggiunto gli 81.55 milioni di visualizzazioni alla loro uscita. La serie in toto, che ha debuttato sul piccolo schermo l'8 Dicembre 2022, è ora diventata la serie di genere documentaristico ad avere più views in una sola settimana dal debutto.

Nonostante ciò, continuano a piovere critiche su Harry & Meghan: la maggior parte di esse riguarda la rappresentazione apparentemente ostentata del dolore dei due nei confronti della monarchia. Altre si scagliano su delle presunte immagini falsate nella docu-serie Netflix.

Ad ogni modo, la serie sta ottenendo talmente tante visualizzazioni da aver battuto perfino l'ultima stagione di The Crown. Non disperate, perché, se ve lo state chiedendo, Mercoledì è ancora imbattibilmente prima in classifica. Il personaggio della famiglia Addams con un tocco Burtoniano ha decisamente conquistato l'amore e l'apprezzamento del pubblico.

