Harry e Meghan: un futuro in The Crown? Per il boss di Netflix mai dire mai

Non saranno più Altezze Reali, ma potranno pur sempre interpretarne la parte in TV. Parliamo ovviamente di Harry e Meghan, i Duchi del Sussex che hanno preso la clamorosa decisione di separarsi dalla Famiglia Reale Inglese per perseguire la propria indipendenza economica.

Una delle ipotesi più probabili per loro è l'ingresso del mondo dell'intrattenimento: Meghan Markle non è nuova a tale mondo infatti, ed Harry sicuramente sarebbe conteso dai maggiori nomi dell'industria. La conferma arriva da Ted Sarandos, CEO di Netflix: "Chi non sarebbe interessato?" ha risposto a precisa domanda.

E se davvero venisse raggiunto un ipotetico accordo con la celebre piattaforma streaming, la serie The Crown potrebbe essere la scelta più logica come trampolino di lancio per i due, trattandosi di un drama storiografico proprio sul regno di Sua Maestà Elisabetta II (qui la nostra recensione della terza stagione di The Crown).

Un'altra importante ipotesi riguarderebbe un ingresso in Disney: secondo alcune voci, il Principe Harry avrebbe già un accordo di massima con Bob Iger per un ruolo da doppiatore per Meghan, che nel frattempo ha davvero siglato un impegno con Disney in cambio di una donazione del colosso nei confronti di Elephants Without Borders.

Insomma, il futuro di Harry e Meghan è ancora tutto da delineare, ma non stupitevi se dovessimo vederli, anche abbastanza presto, in qualche serie TV. Che ne pensate?