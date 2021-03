Harry e Meghan contro i metodi invasivi dei media: ecco cosa è successo

Le luci dei riflettori continuano a essere puntati su Harry e Meghan: dopo la clamorosa intervista dei Duchi di Sussex con Oprah Winfrey, adesso la coppia si è espressa contro i poco etici metodi utilizzati dai tabloid per ottenere informazioni sul loro conto.

I Duchi di Sussex hanno infatti commentato i risultati della ricerca del sito Byline Investigates (verificato anche da BBC e dal New York Times) che denunciavano il modo in cui il tabloid inglese The Sun avesse ottenuto in maniera alquanto discutibile informazioni sulla vita privata di Megan Markle e di persone a lei collegate.

Nel 2016, il Sun avrebbe assunto l'investigatore privato Dan Hanks per scoprire qualcosa in più sulla nuova fiamma del Principe Harry.

"Hanks ha ottenuto informazioni private sui Markle, inclusi i loro social security number (commettendo un reato sia secondo la legge degli Stati Uniti che del Regno Uniti), tramite l'inganno" si legge nel report "Sei dei loro numeri di telefono personali sono stati prelevati da un database protetto, incluso quello di Meghan. E nel giro di qualche giorno, il Sun ha pubblicato un articolo citando come fonte 'un amico anonimo' e raccontando come Harry avesse 'bombardato di messaggi' Meghan precedentemente al loro primo appuntamento".

Il report spiega anche come la baraonda causata dal tabloid abbia profondamente scosso la famiglia Markle, causando problemi interni, e come si siano spinti anche oltre cercando di rintracciare a tutti i costi gli ex di Meghan: "Ma visto che non hanno trovato scandali sull'attrice di Suits, sembra che abbiano usato il dossier di Hanks per prendere di mira quei parenti a cui non era andato giù il suo successo".

Un portavoce della coppia ha reso pubblico il sentimento di Harry e Meghan a seguito della diffusione del report, spiegando come "questo rappresenti un importante momento di riflessione per l'industria dei media e la società in generale, in quanto questi metodi investigativi e pratiche predatorie siano utilizzate tutt'oggi, causando danni irreversibili per le famiglie e i rapporti coinvolti. Sono grati per coloro che lavorano in questo campo e rispettano e mettono in atto i valori del giornalismo, che ora sono più mai necessari".

E mentre Hanks si è pubblicamente scusato con i Duchi di Sussex e la Regina, affermando che "Chiedo scusa a Meghan Markle e al Principe Harry per aver preso di mira la sua famiglia, in particolare suo padre, anche a nome del Sun. Non le ho mai voluto causare dolore, e non avrei portato a termine il lavoro se avessi saputo che avrebbe condotto a questo risultato. Voglio anche cogliere l'opportunità per scusarmi con la Regina, perché mi rendo conto che ciò che ho fatto per il Sun ha avuto ripercussioni su tutta la famiglia", il Sun ha categoricamente negato di aver concesso il permesso di agire in tale maniera, in quanto non è pratica usuale per loro ricorrere ad azioni illegali nell'ottenere informazioni per i loro articoli.

Insomma, ce ne sarebbe di materiale per una nuova stagione di The Crown...