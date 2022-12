Harry e Meghan rifiutano le scuse del Sun dopo il paragone su Game of Thrones

Il principe Harry e la duchessa del Sussex, Meghan Markle, hanno rispedito al mittente le scuse degli editori del The Sun per quanto scritto dal columnist Jeremy Clarkson. In seguito all'uscita della docuserie Netflix, Harry & Meghan, il presentatore ha scritto sul quotidiano parole offensive nei confronti di Meghan Markle.

Clarkson ha scritto:"Di notte non riesco a dormire perché sto lì a digrignare i denti e a sognare il giorno in cui la faranno sfilare nuda per le strade di tutte le città della Gran Bretagna mentre la folla canta 'Vergogna!' e le lancia addosso grumi di escrementi".



Gli editori del Sun hanno tolto il pezzo dal sito e hanno avanzato le proprie scuse nei confronti della coppia. Tuttavia, nel weekend un portavoce di Harry e Meghan le ha respinte, definendole 'una trovata pubblicitaria' poiché non sono stati contattati direttamente:"Nonostante il pubblico meriti assolutamente il rammarico della pubblicazione per i suoi pericolosi commenti, non ci troveremmo in questa situazione se il Sun non continuasse a trarre profitto e sfruttare odio, violenza e misoginia".



La dichiarazione si conclude così:"Le vere scuse sarebbero un cambiamento nella loro copertura di standard etici per tutti. Purtroppo non stiamo trattenendo il fiato". Harry & Meghan è diventata il più grande debutto documentaristico di sempre sulle piattaforme streaming.



Clarkson si era scusato su Twitter per il riferimento a Game of Thrones e alla scena in cui il personaggio di Cersei (Lena Headey) cammina nuda per la strada mentre le persone le lanciano escrementi.



Non perdetevi la nostra recensione di Harry & Meghan, la docuserie Netflix.