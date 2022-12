Harry & Meghan, trailer per la docu-serie Netflix, ma è già polemica: "Immagini falsate"

Alle varie polemiche sulla docu-serie Harry & Meghan, se n'è appena aggiunta un'altra, scatenatasi dopo la diffusione in streaming da parte di Netflix del primo trailer ufficiale dello show. La polemica verte su un'immagine in particolare, usata per sostenere la tesi dell'irruzione non autorizzata della stampa nella vita privata dei due coniugi.

La veterana corrispondente per la famiglia reale del Regno Unito Jennie Bond ha criticato i "valori di produzione estremamente sciatti" del documentario di Archewell su Harry e Meghan e Lorraine Kelly, giornalista di ITV, ha definito "bizzarro" l'uso di certe immagini e riprese. Archewell è il produttore della serie con Story Syndicate e Diamond Docs mentre Liz Garbus è la regista.

Ieri, una ripresa dall'alto che avrebbe dovuto illustrare l'intrusione della stampa è stata definita una "parodia completa" da un altro commentatore reale veterano, Robert Jobson, che ha sottolineato come la ripresa sia stata fatta da una piscina accreditata presso la residenza dell'arcivescovo Tutu a Città del Capo, con solo tre giornalisti ammessi. Piers Morgan è stato uno delle centinaia di persone che hanno retwittato.

Nel frattempo, l'analisi di molte altre immagini ha rivelato che sono state scattate in luoghi completamente estranei al Duca e alla Duchessa di Sussex, protagonisti della serie. Tutto questo a poche settimane dalle polemiche scatenate dall'arrivo della Stagione 5 di The Crown.

Una delle principali immagini utilizzate da centinaia di paparazzi che appare sopra la dichiarazione di Harry - "Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia" - si è rivelata essere stata scattata alla prima di Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, secondo le analisi della BBC e del The Sun.

Un'altra, utilizzata quando Harry parla del "dolore e della sofferenza delle donne" che si sposano con la Famiglia Reale, mostra una clip della modella Katie Price che arriva a un tribunale di Londra lo scorso dicembre. Una terza, utilizzata per illustrare una cotta mediatica, mostra un filmato dell'ex avvocato di Donald Trump Michael Cohen inseguito dai paparazzi. Tutte le immagini sono state analizzate dai media britannici e confermate da Deadline.

Di seguito, la sinossi della documentazione-serie:

In una docuserie approfondita e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d'amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell'innamoramento e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali. La serie si spinge ben oltre l'aspetto romantico, rappresentando un quadro del mondo in cui viviamo e delle relazioni interpersonali tramite testimonianze di amici e familiari che rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, oltre a commenti di storici che analizzano lo stato del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa. Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, Harry & Meghan offre uno sguardo inedito a una delle coppie più chiacchierate della storia.