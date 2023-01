Harry non sarà all'incoronazione di Carlo e spuntano nuovi particolari su William

La docu-serie Netflix su Harry & Meghan ha suscitato un enorme clamore per le scottanti dichiarazioni rilasciate sulla Royal Family e ora, il secondogenito di Diana è pronto a rincarare la dose nel suo libro autobiografico, rivelando anche innumerevoli particolari sulla vita privata di suo fratello William.

Dopo averlo accusato di una violenta aggressione fisica, Harry ha rivelato di non essere in buoni rapporti con il futuro erede al trono britannico da molto tempo prima dell'arrivo di Meghan nella sua vita. I due infatti avrebbero avuto un rapporto estremamente complesso sin da piccoli e per tale ragione, William avrebbe preferito avere un testimone diverso da suo fratello alle sue nozze ma le stringenti regole di corte glielo avrebbero impedito.

Nel suo libro di memorie Harry rivela: "William non voleva che fossi il suo testimone di nozze, non voleva che quel giorno tenessi un discorso e così ha fatto in modo che fossero due suoi amici a farlo. Quel giorno era brillo per il rum. Gli ho detto che puzzava di alcool e gli ho offerto delle mentine mentre abbassavo il finestrino dell'auto per tentare di stemperare quel tremendo odore".

E per via delle numerose polemiche da lui generate, Harry potrebbe essere il grande assente all'incoronazione di Carlo. Sulla questione il principe però non si sbilancia: "Ci sono molte cose che possono accadere da qui ad allora. Ma si sa, la porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo. Spero davvero che siano disposti a sedersi e parlarne".

Insomma, ancor prima della sua uscita prevista nei prossimi giorni, Spare sta suscitando innumerevoli polemiche.