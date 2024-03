Harry Potter, 5 cose che la serie HBO non deve proprio sbagliare

I lavori stanno procedendo per la serie HBO su Harry Potter, che prima o poi arriverà sui nostri schermi. Noi vogliamo portarci però avanti scegliendo cinque cose che non dovranno assolutamente sbagliare in questa nuova trasposizione. Intanto ecco quando potrebbe uscire la serie HBO su Harru Potter.

Partiamo con l'elemento più ovvio ma al tempo stesso il più difficile: il casting. Talmente iconico e amato quello dei film che la serie su Harry Potter dovrà fare probabilmente il doppio della fatica e non sbagliare nemmeno una virgola.

Mettiamo poi l'adattamento: ne avevamo già parlato per le 5 cose tagliate dai film di Harry Potter che vorremmo vedere nella serie tv. La HBO dovrà azzeccare alla perfezione gli elementi dei libri da trasporre, che visto il minutaggio molto più corposo rispetto ai film dovranno essere praticamente tutti.

Non si potrà poi sbagliare Hogwarts e tutta la scenografia: sarà difficile fare qualcosa di troppo diverso rispetto ai film, però la serie HBO dovrà per forza di cose farci rivivere l'atmosfera della scuola di magia inglese.

Ci spostiamo anche sul comparto degli effetti speciali, dato che dovranno essere protagonisti e l'impegno dal punto di vista tecnico e qualitativo deve per forza essere totale.

Chiudiamo infine con il vero grande punto di domanda: HBO dovrà essere brava a rifare Harry Potter senza copiare i film e al tempo stesso senza tradire i libri, forse la vera grande cosa che la serie non dovrà sbagliare.



E voi siete d'accordo con questi cinque elementi? Diteci i vostri nello spazio commenti qua sotto!

