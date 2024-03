Harry Potter, 5 cose tagliate dai film che vogliamo vedere nella serie HBO

Sappiamo tutti i che i film hanno tagliato tantissimo materiale rispetto ai libri, perciò abbiamo scelto cinque elementi che la serie HBO su Harry Potter deve inserire, dato che nei lungometraggi non erano presenti.

Cominciamo con uno degli elementi peggio trattati nei film: il passato di Voldemort. Nella serie HBO su Harry Potter vogliamo vedere tutti i ricordi nel Pensatoio, con Harry e Silente che scrutano la vita del giovane Tom Riddle.

Poi c'è la questione della profezia: nei film non si fa davvero riferimento alla possibilità che potesse essere Neville il prescelto, e non Harry, cosa che la serie dovrebbe esplorare in profondità.

Altra scena tolta nei film è la prima trasformazione di Lupin e come Sirius, James e Peter lo assistano nel processo, assieme a un approfondimento più concreto sui Malandrini, Piton e sul loro periodo a Hogwarts.

Un personaggio che la serie HBO su Harry Potter deve necessariamente inserire è Winky, che nel quarto capitolo ha un ruolo importantissimo in diversi eventi della trama e i maltrattamenti da lei subiti spingono poi Hermione a creare il C.R.E.P.A. (Comitato per la Riabilitazine degli Elfi Poveri e Abbruttiti).

Ultimo elemento è la sconfitta di Voldemort, completamente stravolta nei film. La speranza è che la serie HBO la riporti come avviene nel libro, senza spettacolarizzarla come aveva fatto David Yates.

Dato che per la serie HBO su Harry Potter sembrano 3 gli autori in lizza speriamo riescano a fare un lavoro preciso nell'adattamento.

E voi quali elementi dei libri vorreste nella serie? Diteceli nei commenti, noi ci siamo anche chiesti se siamo pronti a una serie tv remake di Harry Potter.