Harry Potter, 5 personaggi assenti nei film che potrebbero apparire nella serie HBO

Il sempre più probabile arrivo di una serie HBO su Harry Potter potrà far paura a molti, ma non sono in pochi a vedere la cosa come una grande opportunità: i tempi dilatati di una produzione seriale potrebbero infatti rivelarsi perfetti per approfondire alcune cose tralasciate dai film, magari introducendo alcuni personaggi mai visti on-screen.

Pensiamo a Pix, ad esempio: il diabolico poltergeist è una presenza costante nei sette libri scritti da J.K. Rowling, e non sarebbe male vederlo finalmente in una versione live-action sempre intento a mettere a soqquadro Hogwarts; perché, poi, non concedere un po' di minutaggio ad Augusta Paciock? La nonna di Neville, pur facendo la sua comparsa in pochi passaggi, è un personaggio che saprebbe senza ombra di dubbio conquistare i cuori dei fan!

Anche Charlie Weasley meriterebbe un po' di considerazione, avendo ricoperto un ruolo fondamentale sia durante l'addio a Norberto che durante il Torneo Tremaghi (è grazie a lui, ad esempio, che Harry viene a sapere dell'Ungaro Spinato); un pensiero va inoltre rivolto anche a Winky, l'elfa domestica fondamentale per approfondire la nostra conoscenza delle condizioni in cui versano queste adorabili quanto servili creature magiche.

Chiudiamo con quelli che sono forse gli assenti per eccellenza dai film, vale a dire i Gaunt, con un particolare occhio di riguardo a Merope: la madre di Tom Riddle è presente nei ricordi conservati da Silente nel pensatoio, e il suo ruolo è davvero troppo, troppo importante per esser tenuta fuori anche stavolta. E voi, avete in mente altri personaggi? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate alcune storie che speriamo la serie di Harry Potter racconti.