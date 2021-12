Harry Potter, arriva su Sky il quiz show della saga! Ecco quando vederlo

Manca ormai pochissimo all'uscita della reunion per il ventesimo anniversario di Harry Potter, la saga cinematografica sul meghetto partorito dalla penna di J.K Rowling e con protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Nell'attesa però, Sky ha preparato uno speciale in quattro puntate dall'uscita imminente.

Arriverà su Sky Cinema in contemporanea con gli Stati Uniti, il 1° gennaio di questo nuovo anno alle porte, l’attesissima reunion della saga cinematografica più famosa del mondo magico. Stiamo ovviamente parlando di Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts, lo speciale HBO Max Original che riunirà per la prima volta in assoluto Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e i leggendari membri del cast degli otto film della saga. Un momento magico, in tutti i sensi, che renderà senz’altro necessario un rewatch della saga, che abbiamo voluto omaggiare di recente con una classifica dei peggiori Mangiamorte di Harry Potter.

Ma per chi invece avesse già concluso la maratona di rewatch, c’è una sopresa che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di Harry Potter – Il torneo delle Case di Hogwarts, un evento speciale in 4 puntate condotto da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza di Harry Potter per conquistare il titolo di campioni della House Cup. E la grande notizia è che occuperà esattamente i giorni che ci dividono dalla reunion: andrà infatti in onda su Sky Uno dal 27 al 30 dicembre alle 20:10 di ogni sera e ovviamente arriverà anche in prima TV assoluta su NOW, la piattaforma di streaming dell’emittente.

Aspettando il ritorno ad Hogwarts, all’attrice Helen Mirren va la conduzione di questo epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses. Come se non bastasse, i quattro appuntamenti saranno impreziositi dai magici cameo di molti volti di Hogwarts: Draco Malfoy (Tom Felton), Frate Grasso (Simon Fisher-Becker), Mirtilla Malcontenta (Shirley Henderson) e Lee Jordan (Luke Youngblood), oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno. Per quanto riguarda la reunion invece, arriverà il 1° gennaio ma su un canale interamente dedicato: Sky Cinema Harry Potter (canale 303). Segnatevelo!

Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint) e altri stimati membri del cast, oltre ai registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga. Questo evento televisivo unico, nato per celebrare l’anniversario del primo capitolo del franchise, offrirà una chiacchierata inedita con il cast, approfondimenti da parte del team creativo, oltre ai commenti della creatrice J.K. Rowling. Fatevi trovare preparati: avete letto la nostra top dei peggiori infortuni in Harry Potter? Forse dovreste!