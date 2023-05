Harry Potter, Benedict Cumberbatch trasformato in Lord Voldemort per la serie HBO

Manca ancora tanto ai casting ufficiali per la serie tv di Harry Potter recentemente annunciata da Warner Bros Discovery e HBO, ma come per Fantastici 4 dei Marvel Studios i sogni dei fan e le conseguenti fan-art sono all'ordine del giorno.

In queste ore, ad esempio, ha riscosso grande successo sui social un'immagine che presenta Benedict Cumberbatch nei panni di Lord Voldemort: la fan art, disponibile in calce all'articolo, ha riscosso un enorme numero di like su Instagram, e mostra un primo piano del Voldemort cinematografico perfettamente 'aggiornato' con i tratti del viso della star del Marvel Cinematic Universe, protagonista della saga di Doctor Strange. Il Lord Voldemort della saga cinematografica di Harry Potter, come ricorderete, è stato interpretato da Ralph Fiennes: che cosa ve ne pare di questa nuova versione? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che, dalla sua pubblicazione, Harry Potter è diventato uno dei più grandi franchise mediatici al mondo, con gli otto film della saga cinematografica originale che hanno incassato oltre 7,7 miliardi di dollari in totale. Da allora la serie ha generato una saga di film prequel, Animali fantastici, oltre all'opera teatrale del 2016 Harry Potter e la maledizione dell'erede: ora, a distanza di oltre dieci anni dall'uscita de I doni della morte - Parte 2 e dopo il fallimento di Animali Fantastici: I segreti di Silente, la serie tv di Harry Potter di HBO sarà un remake.

Per altri approfondimenti, secondo le indiscrezione il casting di Harry Potter sarà più inclusivo rispetto ai film e potrebbe includere una nuova Hermione di diversa etnia.