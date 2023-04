Harry Potter, i casting della serie prenderanno il via tra nove mesi?

Che abbiate provato entusiasmo o terrore all'annuncio di una serie su Harry Potter, una cosa è certa: il casting è l'aspetto che più catalizza l'attenzione dei fan. L'iconicità degli attori della saga cinematografica è conclamata e il cercare di essere all'altezza sarà compito arduo: ma quanto tempo ha intenzione di dedicare alla cosa HBO Max?

Mentre le prime, inevitabili polemiche già iniziano ad affiorare (sul web si parla già, non sappiamo con quanta attendibilità, di una possibile Hermione nera proprio come nello spettacolo teatrale de La Maledizione dell'Erede) una voce proveniente dal Times prova a fissare una deadline: secondo la nota testata, infatti, i casting della serie di Harry Potter prenderanno il via tra circa nove mesi.

Esattamente il tempo di una gravidanza, dunque, quello che HBO Max (pronta a cambiar nome in Max, com'è possibile intuire dal teaser di Harry Potter) ha intenzione di impiegare per mettere a punto le ultime cose prima di poter dare il via alla ricerca dei nuovi Harry, Ron, Hermione, Silente, Piton, Hagrid, Voldemort e chi più ne ha più ne metta, con l'intento chiaramente non di far dimenticare, ma quantomeno di uguagliare la grandezza dei vari Alan Rickman, Robbie Coltrane, Gary Oldman e soci. Cosa ne dite? Impresa impossibile? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che misura J.K. Rowling sarà coinvolta nella nuova serie di Harry Potter.