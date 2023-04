Harry Potter, chi saranno gli attori del cast della serie HBO?

Il più grande ostacolo dell'Harry Potter targato HBO sarà rappresentato inevitabilmente dall'iconicità del cast originale: riuscire a sostituire nel cuore dei fan i vari Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman e così via è un'impresa difficile se non impossibile, ma a qualcuno toccherà l'onere di provarci.

Mentre già si accende il dibattito sul casting di Hermione, dunque, proviamo a immaginare su chi HBO potrebbe decidere di puntare: partiamo precisando che dal discorso riteniamo esclusi i tre protagonisti, dal momento in cui, vista la giovanissima età del nostro trio delle meraviglie all'epoca di Harry Potter e la Pietra Filosofale, diamo per scontato che si tratterà di nuove leve inevitabilmente sconosciute ai più.

Veniamo dunque a tutti gli altri: facendo nostre le ipotesi rilanciate in queste ore da Screenrant, pensiamo quindi a un possibile Silente interpretato da Brian Cox, forte dell'enorme popolarità di Succession; restando in tema corpo docenti, ci sembra piuttosto valida l'idea di affidare il ruolo della McGranitt a Olivia Colman (che, aggiungiamo noi, potrebbe essere una scelta sensata anche per Dolores Umbridge), così come non vedremmo per nulla male un Hagrid interpretato da Nick Frost.

Ci si addentra su un terreno decisamente pericoloso per quanto riguarda Severus Piton, che la nostra fonte vorrebbe interpretato da Barry Keoghan: l'età della star de Gli Spiriti dell'Isola corrisponde però in effetti a quella del Piton del primo libro della saga, e chissà che la cosa non possa aiutare ad evitare, per quanto possibile, i paragoni con quel totem che è Alan Rickman.

Restando a Hogwarts, Regé-Jean Page potrebbe in effetti rivelarsi un credibile Gilderoy Allock, così come Tom Hardy, ben avvezzo a personaggi dai modi rudi, opportunamente truccato potrebbe regalarci uno splendido Malocchio Moody; Dev Patel sembra inoltre possedere la dolcezza giusta per dar vita ad un buon Remus Lupin, e faremmo senz'altro carte false per vedere Andrew Scott nei panni di Raptor.

Usciamo finalmente dai confini della scuola: Aaron Taylor-Johnson ha probabilmente la faccia da schiaffi perfetta per interpretare quella testa calda che è Sirius Black, mentre la parrucca argentata sfoggiata in House of the Dragon ci offre un assist fin troppo facile per immaginare Matt Smith come Lucius Malfoy. E Voldemort? Il suggerimento di Screenrant porta il nome di Benedict Cumberbatch: cosa ne dite? Fateci sapere la vostra nei commenti! HBO, intanto, si è rifiutata di commentare le polemiche su J.K. Rowling.