Harry Potter, chi saranno gli autori della serie tv HBO? La scelta è ridotta a 3 nomi

In attesa di capire quando uscirà la serie tv di Harry Potter, in queste ore sono stati confermati i nomi dei tre showrunner presi in considerazione da HBO per guidare la scrittura dello show basato sui romanzi di JK Rowling.

Come riportato già ad inizio febbraio, la HBO ha attualmente scelto tre showrunner per la serie tv di Harry Potter, con i nomi ufficialmente confermati: si tratta, diciamo così, dei 'tre finalisti' per il lavoro, con Warner Bros che sarà chiamata a decidere scartando gli ultimi due.

La posizione di showrunner della serie tv di Harry Potter è attualmente contesa tra Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan: questi tre sceneggiatori, che mirano al ruolo di showrunner del progetto, avranno altri due mesi di tempo per affinare le proprie idee da proporre ai dirigenti e ai produttori della serie tv, con la decisione definitiva sulla persona giusta per guidare la serie che verrà presa il prossimo giugno, secondo le fonti. L'ampia ricerca dello showrunner perfetto è iniziata dai team di Max e WBTV, guidati da Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, e dal presidente del gruppo Warner Bros. TV Channing Dungey, che hanno invitato gli autori televisivi e cinematografici a presentare la loro visione di una serie TV di Harry Potter: la selezione preliminare ha attraversato un turno a Los Angeles, seguito da un secondo turno a Londra, con JK Rowling coinvolta in entrambi i processi decisionali.

Come ha annunciato la settimana scorsa David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, il debutto della serie di Harry Potter su Max è previsto nel 2026.