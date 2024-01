Harry Potter, iniziati i lavori sulla serie tv: il franchise HBO includerà degli spin-off?

La serie tv di Harry Potter è attualmente in fase di lavorazione in casa HBO, ma un nuovo articolo di Deadline fa luce sul progetto editoriale con il quale Warner Bros punta a ricreare per il piccolo schermo il franchise nato dai libri di JK Rowling.

Nel report del sito si legge che in questi giorni negli uffici di HBO è iniziata una vera e propria 'maratona di proposte' da parte degli sceneggiatori in lizza per un posto a bordo del progetto, con candidati come Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie citati tra coloro che presenteranno le proprie visioni al servizio di streaming e alla Warner Bros Television. Deadline riferisce che la piattaforma Max ha incaricato il gruppo di scrittori di creare proposte per una serie che riflettessero la loro interpretazione della saga di JK Rowling, con il primo round di riunioni che si è svolto a Los Angeles questa settimana: le migliori proposte passeranno al round successivo che si svolgerà nel Regno Unito, probabilmente la prossima settimana.

Non è chiaro a questo punto quanto sia coinvolta l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling, che vive a Edimburgo, in Scozia, ma si prevede che entrerà in gioco nel processo decisionale finale per la serie, di cui è produttrice esecutiva. A tal proposito, Deadline rivela anche che la serie tv di Harry Potter potrebbe avere degli spin-off, con storie focalizzate su singoli personaggi, e anche questi progetti passeranno al vaglio di HBO e Warner Bros in questi giorni di incontri e riunioni.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye. Nel frattempo, il regista dei film di Harry Potter ha confermato che non farà parte della serie tv.